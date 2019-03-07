Гуайдо пояснив вигнання посла Німеччини з Венесуели



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Гуайдо подякував Німеччині за надану гуманітарну допомогу

«Мадуро незаконно має президентство. Він не може оголосити посла небажаною особою», - зауважив лідер опозиції Венесуели

Вигнання посла Німеччини з Венесуели з боку Каракаса є погрозою на адресу Берліна.

Про це заявив лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

«Ця акція відображає погрозу проти Німеччини», - сказав Гуайдо.

Напередодні уряд Венесуели ухвалив рішення оголосити персоною нон грата посла Німеччини в Каракасі Даніеля Крінера. Він був одним з чотирьох іноземних послів, які у понеділок зустріли опонента режиму Мадуро і самопроголошеного тимчасового президента Хуана Гуайдо в аеропорту Каракаса, щоб запобігти його арешту.

Гуайдо покидав Венесуелу на тиждень, щоб зустрітися з лідерами сусідніх країн попри заборону Верховного суду на його пересування.

«Мадуро незаконно має президентство. Він не може оголосити посла небажаною особою. Я визнаю його і хотів би подякувати Німеччині за надану гуманітарну допомогу. Мої співвітчизники голодні, вона їм терміново потрібна», - зазначив Гуайдо.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас прокоментував рішення Венесуели про оголошення персоною нон грата німецького посла, назвавши його незрозумілим.

Джерело: Європейська правда