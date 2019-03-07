  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гуайдо пояснив вигнання посла Німеччини з Венесуели

    • Розсилка
    <p>Гуайдо подякував Німеччині за надану гуманітарну допомогу</p> - Гуайдо пояснив вигнання посла Німеччини з Венесуели

    Гуайдо подякував Німеччині за надану гуманітарну допомогу

    «Мадуро незаконно має президентство. Він не може оголосити посла небажаною особою», - зауважив лідер опозиції Венесуели

    Вигнання посла Німеччини з Венесуели з боку Каракаса є погрозою на адресу Берліна.

    Про це заявив лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

    «Ця акція відображає погрозу проти Німеччини», - сказав Гуайдо.

    Напередодні уряд Венесуели ухвалив рішення оголосити персоною нон грата посла Німеччини в Каракасі Даніеля Крінера. Він був одним з чотирьох іноземних послів, які у понеділок зустріли опонента режиму Мадуро і самопроголошеного тимчасового президента Хуана Гуайдо в аеропорту Каракаса, щоб запобігти його арешту.

    Гуайдо покидав Венесуелу на тиждень, щоб зустрітися з лідерами сусідніх країн попри заборону Верховного суду на його пересування.

    «Мадуро незаконно має президентство. Він не може оголосити посла небажаною особою. Я визнаю його і хотів би подякувати Німеччині за надану гуманітарну допомогу. Мої співвітчизники голодні, вона їм терміново потрібна», - зазначив Гуайдо.

    Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас прокоментував рішення Венесуели про оголошення персоною нон грата німецького посла, назвавши його незрозумілим.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    дипломатія Німеччина Венесуела посольство Хуан Гуайдо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ