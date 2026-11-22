Грудень відкриває сезон зимової риболовлі в Україні. Зі зниженням температури води змінюється поведінка риби: частина видів стає менш активною, а хижаки продовжують полювати. У цей період рибалки враховують погоду, стан водойм, глибину та особливості сезонної поведінки риби. Додатковим орієнтиром для планування виїзду традиційно слугує місячний календар.

«Главком» підготував календар рибалки на грудень 2026 року. У ньому зібрано прогноз клювання на кожен день місяця, дати основних фаз Місяця, рекомендації щодо вибору приманок, а також актуальні правила зимової риболовлі, сезонні обмеження та вимоги безпеки.

Календар клювання на грудень 2026 року

У традиційних календарях риболовлі дні поділяють на найкращі, сприятливі, нейтральні та несприятливі. Такий прогноз можна використовувати як додатковий орієнтир, однак він не гарантує улову. На активність риби впливають температура води, атмосферний тиск, вітер, погодні зміни, особливості водойми та вид риби.

Дата День тижня Прогноз клювання Рекомендація 1 грудня вівторок 🔵 Гарне клювання Можна планувати риболовлю за стабільної погоди 2 грудня середа 🔵 Гарне клювання Перевірте глибокі ділянки та місця зі слабкою течією 3 грудня четвер 🟢 Найкращий день Один із найперспективніших днів за місячним прогнозом 4 грудня п’ятниця 🟢 Найкращий день Можна планувати виїзд за сприятливих погодних умов 5 грудня субота 🔵 Гарне клювання Враховуйте температуру води та активність риби 6 грудня неділя 🔵 Гарне клювання Спробуйте різні приманки залежно від виду риби 7 грудня понеділок 🔵 Гарне клювання Зверніть увагу на глибину та рельєф дна 8 грудня вівторок ⛔ Не рекомендовано За одним із місячних календарів день вважається малоперспективним 9 грудня середа 🌑 Молодик Окремої оцінки клювання на цю дату використаний календар не наводить 10 грудня четвер 🟢 Найкращий день Один із найперспективніших днів для риболовлі за місячним прогнозом 11 грудня п’ятниця 🟢 Найкращий день Можна спробувати ловлю хижої риби на глибині 12 грудня субота 🟢 Найкращий день Перевірте різні ділянки водойми та підберіть відповідну приманку 13 грудня неділя 🔵 Гарне клювання За стабільної погоди можна планувати риболовлю 14 грудня понеділок 🔵 Гарне клювання Зверніть увагу на місця з перепадами глибин 15 грудня вівторок 🔵 Гарне клювання Використовуйте приманки відповідно до умов водойми 16 грудня середа 🔵 Гарне клювання Можна перевірити глибокі ділянки та руслові бровки 17 грудня четвер 🔵 Гарне клювання Перша чверть Місяця. Враховуйте погоду та сезонну активність риби 18 грудня п’ятниця ⚪ Нейтральний день За слабкої активності риби варто змінити місце лову 19 грудня субота ⚪ Нейтральний день Спробуйте змінити глибину або спосіб подачі приманки 20 грудня неділя ⚪ Нейтральний день Орієнтуйтеся на погодні умови та поведінку риби 21 грудня понеділок ⛔ Несприятливий день За місячним прогнозом, день вважається малоперспективним 22 грудня вівторок 🔵 Гарне клювання Перевірте глибокі ділянки водойми 23 грудня середа 🔵 Гарне клювання Враховуйте погодні зміни та температуру води 24 грудня четвер 🔵 Гарне клювання Повня. Не варто автоматично відмовлятися від риболовлі 25 грудня п’ятниця 🟢 Найкращий день Один із найперспективніших днів за місячним календарем 26 грудня субота 🟢 Найкращий день Можна планувати риболовлю за сприятливих погодних умов 27 грудня неділя 🔵 Гарне клювання Перевірте місця з різною глибиною та рельєфом дна 28 грудня понеділок 🔵 Гарне клювання Підбирайте приманки відповідно до виду риби 29 грудня вівторок 🔵 Гарне клювання Враховуйте зимові умови та чинні обмеження на вилов 30 грудня середа 🔵 Гарне клювання Остання чверть Місяця. Орієнтуйтеся насамперед на погоду 31 грудня четвер 🟢 Найкращий день Один із найперспективніших днів за традиційним місячним прогнозом

Умовні позначення: 🟢 – найкращі дні; 🔵 – гарне клювання; ⚪ – нейтральні дні; ⛔ – несприятливі або нерекомендовані дні.

*Прогноз клювання відображає оцінки одного з опублікованих місячних календарів. Він не є науково підтвердженою оцінкою активності риби.

Фази Місяця у грудні 2026 року

У грудні 2026 року на Місяць припадають дві останні чверті, молодик, перша чверть і повня. Наводимо дати та час основних фаз за київським часом:

Дата Фаза Місяця Що врахувати рибалці 1 грудня, 08:08 Остання чверть Перевірити погодні умови та доступні місця лову 2–8 грудня Спадний Місяць Враховувати температуру води, глибину та поведінку риби 9 грудня, 02:51 Молодик Не оцінювати перспективність риболовлі лише за місячною фазою 10–16 грудня Місяць зростає Перевіряти різні ділянки водойми та змінювати приманки за потреби 17 грудня, 07:42 Перша чверть Враховувати погодні умови та сезонну поведінку риби 18–23 грудня Місяць зростає Шукати перспективні ділянки з урахуванням глибини та рельєфу дна 24 грудня, 03:28 Повня Не вважати повню автоматично несприятливим днем для лову 25–29 грудня Спадний Місяць Стежити за похолоданням і перевіряти обмеження на ловлю в зимувальних ямах 30 грудня, 20:59 Остання чверть Зважати на погодні умови та стан водойми 31 грудня Спадний Місяць Планувати риболовлю з урахуванням зимових умов і безпеки

*Час основних фаз наведено за київським часом. Місячні фази можуть бути додатковим орієнтиром, але не дають змоги достовірно передбачити клювання в конкретний день.

Особливості риболовлі у грудні

У першому місяці зими риба поступово переходить до зимового режиму активності. Через охолодження води її обмін речовин сповільнюється, а потреба в їжі зменшується. Мирні види часто тримаються глибших ділянок водойм, де умови для зимівлі стабільніші.

Водночас хижі види продовжують полювати. У грудні рибалки можуть розраховувати на окуня, щуку та судака, хоча інтенсивність клювання залежить від конкретної водойми, погодних умов і наявності льоду. Серед мирної риби увагу варто приділити плітці та лящу.

На що ловити рибу у грудні

Окунь. Одним із перспективних об'єктів грудневої риболовлі залишається окунь. На відкритій воді використовують невеликі силіконові приманки та джигові оснастки. Після утворення льоду для підлідного лову застосовують мормишки, невеликі блешні та балансири.

Щука. У холодній воді щука може бути менш активною, тому часто використовують повільну проводку та приманки, які дають змогу обловлювати придонні ділянки. Для її лову застосовують силіконові приманки, воблери та дозволені правилами снасті з живцем.

Судак. Його шукають на глибоких ділянках річок і водосховищ, біля руслових бровок та перепадів глибин. Для лову застосовують джигові приманки й інші способи, які дають змогу контролювати придонний горизонт.

Плітка та лящ. Мирну рибу в холодну пору шукають на глибині. Однією з традиційних наживок залишається мотиль. Для зимового лову використовують чутливе оснащення, оскільки клювання може бути обережним.

Прикормлювати рибу в грудні потрібно помірно. Надлишок корму в холодній воді не завжди допомагає привабити рибу, тому краще починати з невеликих порцій і коригувати їх залежно від активності клювання.

Заборона на вилов риби у зимувальних ямах

З 1 листопада 2026 року на українських водоймах діє сезонна заборона на вилов водних біоресурсів у визначених зимувальних ямах. Обмеження триватиме до початку нерестового періоду 2027 року.

Переліки зимувальних ям та їхні межі визначають територіальні органи Держрибагентства окремими наказами. Перед виїздом на водойму потрібно перевірити, чи не потрапляє обране місце до забороненої ділянки. Географічні координати зимувальних ям можна отримати, звернувшись із запитом до відповідного територіального органу Держрибагентства.

Риболовля дозволена виключно за межами зимувальних ям. Заборона стосується визначеної ділянки водойми, а не лише виходу на кригу, тому ловити там не можна і з берега. Перелік та межі зимувальних ям варто перевіряти за регіоном, де планується риболовля.

Правила зимової риболовлі в Україні

Любительська риболовля в Україні регулюється Правилами любительського і спортивного рибальства, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 700 від 19 вересня 2022 року. Вони визначають дозволені знаряддя лову, добові норми вилову, мінімальні розміри риби та обмеження, яких мають дотримуватися рибалки.

Якими снастями дозволено ловити рибу

За наявності льодового покриву дозволяється рибалити зимовими вудками та жерлицями всіх видів. Якщо криги немає, можна використовувати нахлистові, донні й поплавкові вудки, а також спінінги всіх видів із природними або штучними принадами.

Загальна кількість гачків на всіх знаряддях лову одного рибалки не повинна перевищувати семи. Це обмеження стосується всіх снастей, які людина використовує одночасно, а не кожної вудки окремо.

Від моменту льодоставу до скресання криги заборонено використовувати знаряддя лову, оснащені гачками, у яких відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

Протягом усього року також не допускається застосування одинарних гачків, з'єднаних між собою, а також подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади. Заборонено ловити рибу способом багріння – навмисного зачіпання гачком за тіло риби.

Добова норма вилову риби

Для більшості видів риб добова норма вилову на одну людину становить 3 кг та одну особину будь-якої маси, якщо вона відповідає мінімально дозволеному розміру. Для окремих видів, зокрема атерини, верховодки, карликового американського сома, ротаня-головешки, сонячного окуня, тюльки та чебачка амурського, кількісні обмеження не встановлені.

Окремі норми передбачені для інших водних біоресурсів: за добу дозволено виловити до 30 річкових раків, до 5 кг двостулкових молюсків, до 1 кг креветок і до 0,1 кг мотиля та деяких інших водних безхребетних.

Добову норму не можна накопичувати за кілька днів перебування на водоймі. Під час риболовлі потрібно мати засоби для вимірювання маси та довжини виловлених водних біоресурсів.

Якого розміру рибу дозволено залишати

Правила встановлюють мінімальні розміри риби, яку дозволено забирати з водойми. Вони залежать від виду риби та типу водойми. Зокрема, для внутрішніх водойм України діють такі обмеження:

Вид риби Мінімальний розмір Сом європейський 80 см Білий амур і товстолоб 60 см у Дніпровських водосховищах; 40 см в інших водоймах Щука 50 см Судак звичайний 42 см Лящ і сазан (короп) 35 см у Дніпровських водосховищах; 30 см в інших водоймах Білизна (жерех) 30 см Сиг 25 см Головень і чехоня 24 см Синець 22 см Лин, форель струмкова та рибець звичайний 20 см Плітка і тарань 18 см у Дніпровських водосховищах; в інших внутрішніх водоймах розмірних обмежень немає Річкові раки 11 см у Дніпровських водосховищах; 10 см в інших водоймах

Довжину риби вимірюють від вершини рила за закритого рота до початку середніх променів хвостового плавника. Якщо виловлена риба не досягла встановленого мінімального розміру, її потрібно обережно звільнити від гачка та негайно повернути у водойму.

Яку рибу заборонено виловлювати

Заборонено виловлювати водні біоресурси, занесені до Червоної книги України. Якщо така риба випадково потрапила на гачок, її потрібно якомога обережніше звільнити від снасті та повернути у природне середовище. Забирати її собі не можна.

Які способи риболовлі заборонені

Правила любительського рибальства забороняють використовувати електровудки та інші електроловильні системи, вибухові, отруйні, наркотичні й інші заборонені речовини. Не можна глушити рибу, ловити її способом багріння або застосовувати заборонені сіткові та інші знаряддя лову.

Любительська риболовля на водоймах загального користування здійснюється безоплатно для особистих потреб, без права продажу виловленої риби. Водночас на окремих водоймах можуть діяти додаткові обмеження, зокрема щодо доступу до води та навігації в умовах воєнного стану. Такі вимоги потрібно перевіряти окремо для кожного регіону.

Безпека під час зимової риболовлі

Вихід на лід може бути небезпечним навіть за тривалих морозів. Товщина криги на одній водоймі неоднакова: вона слабша біля течії, очерету, кущів, місць скидання води, струмків і джерел, а також поблизу мостів та інших споруд. Особливо небезпечною може бути біла, каламутна, сіра та засніжена крига.

За рекомендаціями ДСНС, орієнтиром для виходу однієї людини є лід завтовшки понад 10 см, для групи – близько 15 см. Однак ці показники не гарантують безпеки: передусім потрібно враховувати стан льоду на конкретній ділянці та стабільність морозної погоди. Якщо є сумніви щодо міцності криги, виходити на неї не варто.

Рятувальники радять перевіряти лід палицею, завдаючи двох-трьох ударів попереду себе. Не можна перевіряти його ногами, стрибати або бігати по кризі. Якщо після першого удару з'являється вода, потрібно повільно повертатися назад у напрямку, звідки прийшли. Не слід виходити на лід уночі, коли погано видно небезпечні місця й тріщини.

Під час зимової риболовлі не варто вирушати на водойму наодинці. Рекомендується мати при собі міцну мотузку завдовжки 10–15 метрів із петлею на кінці, палицю та засоби самопорятунку. Відстань між лунками має бути не меншою за 4–5 метрів. Не можна ловити рибу далеко від берега та поблизу промоїн.

Якщо людина провалилася під лід, потрібно негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101. Надаючи допомогу іншому, не можна наближатися до ополонки стоячи: до постраждалого слід обережно повзти, подавши йому мотузку, палицю або інший довгий предмет.

Відповідальність за порушення правил риболовлі

За порушення правил рибальства залежно від обставин може наставати адміністративна або кримінальна відповідальність. Крім штрафу чи іншого покарання, порушник повинен відшкодувати збитки, завдані рибному господарству.

Суми такого відшкодування визначаються за встановленими державою таксами за незаконно добуті екземпляри. Це не адміністративні штрафи: такси використовують для обчислення шкоди, завданої незаконним виловом.

Нижче наведено приклади такс для обчислення розміру збитків за незаконний вилов одного екземпляра відповідного виду:

Вид водного біоресурсу Такса за один екземпляр Щука 3468 грн Судак звичайний 3587 грн Окунь 3162 грн Білизна, лящ 1649 грн Плітка, краснопірка, плоскирка 1564 грн Сазан (короп) 3706 грн Сом 5117 грн Лин, головень 1598 грн Білий амур, товстолоб 3638 грн Річковий рак 3332 грн

Актуальні такси та роз'яснення щодо відшкодування збитків опубліковані на офіційному сайті Держрибагентства.

Отже, плануючи риболовлю у грудні, варто враховувати не лише місячний календар і прогноз погоди, а й сезонні обмеження, дозволені снасті, норми вилову та безпеку на водоймі. Відповідальне дотримання правил допоможе уникнути порушень і зберегти водні біоресурси.