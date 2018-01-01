Гужва з Австрії звинуватив прокуратуру в забудькуватості

Головред проросійських видань заперечує заяву генпрокуратури

Головний редактор видання «Страна.юа» Ігор Гужва, який просить у Австрії політичного притулку, заявив, що Генеральна прокуратура не подавала клопотання про продовження йому запобіжного заходу, а тепер намагається спихнути вину на суддю. Свою відповідь Генпрокуратурі він опублікував на сторінці у соцмережі Facebook. За його словами,



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Головред проросійських видань заперечує заяву генпрокуратури

Головний редактор видання «Страна.юа» Ігор Гужва, який просить у Австрії політичного притулку, заявив, що Генеральна прокуратура не подавала клопотання про продовження йому запобіжного заходу, а тепер намагається спихнути вину на суддю. Свою відповідь Генпрокуратурі він опублікував на сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, генпрокуратура у своїй заяві помилилась у кількості наявних у нього паспортів. Прокурори вважають, що їх три, а у Гужви їх два.

Також він заперечує той факт, що прокурор просив суддю подовжити термін запобіжного заходу на засіданні суду 8 грудня.

«8 грудня я особисто був присутній на судовому засіданні і прокурор не подавав клопотання про продовження мені запобіжного заходу. Не подавав він і пізніше. На жодному з наступних судових засідань він клопотання не заявляв. Крім того, воно мені не видавалося на підпис до засідання, як це належить за законом. Висновок: прокуратура просто забула продовжити мені запобіжний захід. А тепер намагається спихнути всю вину на суддю», - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії.

Також повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нардеп Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» зміг виїхати до Австрії.