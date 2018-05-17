ГЗК Кривого Рогу зазнають втрат через страйк на залізниці

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Якщо ситуація не покращиться, гірничодобувні підприємства будуть змушені скорочувати обсяги виробництва

Криворізькі гірничо-збагачувальні комбінати несуть великі фінансові втрати через «італійський» страйк працівників залізниці. Про це заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики в середу, 16 травня.

«Тільки за одну добу, яка ще не завершилася (16 травня - Ред.), гірничодобувні підприємства Кривого Рогу втратили 2,5 млн дол. експортної виручки через страйк. Це дуже багато, це третина добового виробництва», - зазначив Біленький, якого цитує Мінпром.

За його інформацією, 15 травня криворізькі ГЗК не змогли відвантажити близько 37 тис. тонн продукції, а всього за три дні страйку - 63 тис. тонн. Глава ФМУ зазначив, що якщо ситуація не покращиться, гірничодобувні підприємства будуть змушені скорочувати обсяги виробництва і відправляти на простій своїх співробітників.

«Якщо така тенденція продовжиться, то галузі, які не мають ніякого відношення до причин страйку, продовжать зазнавати втрат, і вся наша економіка це скоро відчує. Тому я дуже прошу всіх, хто має вплив на страйкуючих залізничників, використовувати його для того, щоб сісти за стіл переговорів», - закликав Біленький.

У свою чергу директор з економіки та фінансів «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев зауважив: «Те, що відбувається сьогодні, дійсно потрапляє під визначення кримінального злочину, тому що наносяться прямі матеріальні втрати не тільки «Укрзалізниці», а й промисловим підприємствам. У нас не їдуть вантажі, і в кінцевому результаті це призведе до колапсу економіки, і винні в цьому будуть ті, хто сьогодні провокує такі дії наших співробітників».

При цьому топ-менеджер відзначив, що фонд оплати праці «Укрзалізниці» за останні чотири роки виріс з 21,9 млрд грн. до 37,2 млрд грн., а середня зарплата на залізниці збільшилася з 4,6 тис. грн в 2015 році до майже 10 тис. грн. При цьому зарплата машиністів локомотивів, за інформацією Рязанцева, зросла з 7,7 тис. грн. до 18 тис. грн.

Як відомо, з 14 травня працівники ряду локомотивних депо «Укрзалізниці» почали «італійський» страйк, відмовляючись виїжджати на роботу, посилаючись на несправність тепловозів. Серед вимог страйкуючих: підвищення заробітної плати працівникам «Укрзалізниці» до європейського рівня; повернення залізничникам можливості виходу на пенсію за вислугою років, яку скасувала Верховна Рада; приведення рухомого складу до технічних умов експлуатації і відставка правління «Укрзалізниці».