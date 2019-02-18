Суд обрав запобіжний захід екс-директору «Укртелефільму»



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Віктора Підлісного суд відправив під цілодобовий домашній арешт

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього генерального директора державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» Віктора Підлісного, якого детективи НАБУ підозрюють у завданні збитків на суму майже 70 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Також, за словами співрозмовника, під нічний домашній арешт відправили організатора схеми.

Як відомо, «Укртелефільм» передав ТОВ «Лодокс» майнові права на 24 квартири загальною площею 2704 кв. м, 7 нежитлових приміщень і 36 паркомісць у Києві лише за 14,5 млн грн.

Втім, за інформацією від бухгалтерії «Укртелефільму», вказані майнові права на квартири і сім нежитлових приміщень оцінені в майже 42,5 млн грн, і це без 36 паркомісць.

Нагадаємо, 7 лютого детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП та прокуратури міста Києва, за оперативного супроводження представників ГУ КЗЕ Служби безпеки України повідомили колишньому генеральному директору «Укртелефільму» про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, в результаті чого держпідприємству завдано понад 68,72 млн грн збитків.

Зазначимо, наразі триває процес перетворення ДП «Студія «Укртелефільм» в ПАТ з подальшим приєднанням до ПАТ «НСТУ». Як повідомив голова комісії з перетворення Тарас Аврахов, вже проведено інвентаризацію майна за фактом. Держкомтелерадіо затвердив результати інвентаризації, а також дав доручення, що «Укртелефільм» на проведення оцінки майна. Провели в ProZorro конкурс і підписали угоду з оцінщиком, і 6 лютого підписали договір з аудитором.

Зазначимо, що в жовтні 2018 року офіс «Укртелефільму» у Києві було виставлено на продаж за 9 млн грн.

У серпні 2017 року Кабмін перетворив «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство.