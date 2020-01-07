Хакери третій день атакують МЗС Австрії



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У міністерстві не знають, коли атака припиниться, а також не розголошують подробиць

Кібератака на комп'ютерну мережу МЗС Австрії триває вже третій день.

Про це заявив прес-секретар відомства Петер Гушельбауер у коментарі інформагентству АРА в понеділок, 6 січня.

«Кібератака на ІТ-системи міністерства закордонних справ триває і в свято Трьох королів (6 січня, - ред.). Атаки продовжуються, як і технічні контрзаходи, до яких залучено також фахівці міністерства внутрішніх справ», - сказано в публікації.

У міністерстві поки не можуть оцінити, коли кібератака припиниться. За тактичними причинами технічні деталі кібернападу не розголошуються. Таким чином, поки що не зрозуміло, чи були якісь дані вкрадені або змінені.

Веб-сайт МЗС Австрії продовжує справно працювати, нападу піддалися внутрішні комп'ютерні мережі відомства.

Як повідомлялося, раніше МЗС Австрії піддалося кібератаці.

Міністерство не виключає, що хакери могли діяти за завданням іноземної держави. Деталі у відомстві не розголошують, але уточнюють, що факт був швидко виявлений і усунутий.