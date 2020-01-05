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    Зеленський зустрівся з главою МЗС Оману

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    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою - Зеленський зустрівся з главою МЗС Оману
    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою
    Фото: Пресслужба президента

    Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману

    Під час поїздки до Оману президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

    Про це повідомляє пресслужба президента України.

    Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

    Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману.

    Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману, наголосивши на таких перспективних галузях, як енергетика та важка промисловість, будівництво, сільське господарство, інформаційні технології та інновації, розвиток інфраструктури, медицина, туризм.

    Нагадаємо, вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський разом з Богданом зустріне Новий рік у державній резиденції «Синьогора».

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    МЗС політика Володимир Зеленський Україна президент
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