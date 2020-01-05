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    У світі

    Щодо Донбасу потрібен великий «договірняк», – Клімкін

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    Я не вірю ні в максимальний варіант &laquo;зради&raquo;, ні в максимальний варіант &laquo;перемоги&raquo; -&nbsp;колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін - Щодо Донбасу потрібен великий «договірняк», – Клімкін
    Я не вірю ні в максимальний варіант «зради», ні в максимальний варіант «перемоги» - колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін

    Якщо не досягти компромісу, то Путін тиснутиме свій варіант в Україні

    Рішення конфлікту на Донбасі не можливе без великої угоди по Україні, яка була б вигідною і Москві, і Києву. В іншому випадку президент РФ Володимир Путін і надалі протискуватиме свої варіанти. У свою чергу головне завдання України в 2020 році – гарячий конфлікт перевести на холодний. Про це розповів в інтерв’ю сайту «Сьогодні» колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

    На питання, чи вдасться Києву просунутися на шляху до миру в «нормандському форматі» в 2020 році, або це можливе лише на умовах Кремля, він відповів: »Путін це робитиме за рахунок наших інтересів».

    «Я не бачу без, як я говорив, великого «договірняка», шансу на компромісний для нас і Росії варіант. Інакше Путін тиснутиме власне на свій варіант. Я не вірю ні в максимальний варіант «зради», ні в максимальний варіант «перемоги». Статус-кво нам теж не підходить, оскільки тривають обстріли. Путін з цим гратиме. Але переклад гарячого статус-кво на більш холодний – це завдання 2020 року разом з гуманітарними аспектами: обмін, гуманітарні, релігійні, екологічні та інші контакти. З того боку будуть в основному шпигуни. Але, тим не менш, поступово нам це потрібно робити, оскільки це наші люди», – сказав Клімкін.

    За його словами, всі останні опитування на окупованих територіях свідчать, що там зараз дуже чітке розмежування: тобто, люди або хочуть в Росію, і це більшість, або реально хочуть повернення попереднього життя без автономії, хочуть просто повернутися в Україну.

    «Подивимося, як зараз підуть ці зміни з децентралізації в Конституцію. Вони дуже акуратно написані. Це як «формула Штайнмаєра». Вони не є ні поганими, ні хорошими. Звичайно, вони впливають на ефективне функціонування децентралізації, тут є негативні речі... Але те, що я бачу, більш холодний статус-кво вже був би результатом. Я вважаю, що в більш холодній реальності можна ефективніше говорити про перехідний період. Зараз емоції, коли є обстріли, вони всім заважають, навіть обговорювати якісь болючі компроміси», – підкреслив ексміністр.

    Читайте також: Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив про високий ризик дестабілізації на півдні України, яка потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб взяти під російський контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя. Йдеться про «коридори» не лише на Крим, а на Придністров’я та Молдову.
    МЗС Павло Клімкін Путін агресія
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