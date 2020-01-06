Туреччина готова бути посередником врегулювання конфлікту між США та Іраном



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Гострий конфлікт спричинив ракетний удар США по арепорту Багдада, в результаті чого загинув генерал Сулеймані

Туреччина готова виступити посередником для врегулювання конфлікту між США та Іраном, який виникл після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.

За його словами, Туреччина підтримує тісний контакт з Вашингтоном і Тегераном для вирішення конфлікту.

«Ми будемо продовжувати працювати з іншими країнами для вирішення цієї проблеми або зниження напруженості в найближчі дні», - заявив Чавушоглу.

Також глава турецького МЗС заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав владу Іраку не поспішати з виведенням військ коаліції з країни.

«Вбивство Сулеймані не тільки змінило баланс в Іраку, але і в Ірані. Це може призвести до посилення радикальних груп», - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.