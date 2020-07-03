МОЗ повідомило, чи запровадять знову в Україні суворий карантин



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В Україні станом на сьогоднішній на ранок 59,7 на 100 тисяч населення, - міністр

Міністр заявив, що суворий карантин в Україні запроваджувати не будуть, навіть якщо буде понад 60 активних хворих на Covid-19 на 100 000 населення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що навіть якщо в Україні буде понад 60 активних хворих на Covid-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть. Про це сказав Степанов сказав на брифінгу 3 липня.

За словами міністра, в Україні станом на сьогоднішній на ранок 59,7 на 100 тисяч населення.

«Ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І ми його рахували станом на 22 червня. Якби цей показник перейшов 60, тоді ми б приймали рішення щодо перенесення ЗНО», - зазначив Степанов.

«Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, – я хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються конкретні обмежувальні заходи або пом’якшуються обмежувальні заходи. Є загальні обмежувальні заходи, які стосуються правил поведінки, – користування масками, антисептики, соціальна дистанція, проведення різних заходів за кількістю осіб, – а є конкретно по регіону в умовах адаптивного карантину», - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що є чотири критерії, за якими можуть посилювати обмеження в регіонах. Найбільш напружена ситуація зараз у західних регіонах України – у Волинській, Закарпатській, Львівській та Рівненській області.



«Всього 11 регіонів, де показники не відповідають прийнятним. Тож за поданням головних санітарних лікарів цих областей було посилено карантинні заходи», - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.