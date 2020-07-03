В Україні за останні дні було зафіксовано майже три тисячі порушень карантину



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Кількість перевірок щодо порушення карантину збільшується

Проведено майже 12 тис перевірок

Понад 19 тис. перевірок провели на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках та в закладах громадського харчування з 19 червня 2020 року. Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх здійснили майже 12 тис. Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді за участі представників уряду та правоохоронців щодо запобігання поширенню корона вірусу, – передає пресслужба Офісу президента.

За результатами цих перевірок за три дні виявлено 2788 порушень, за які складено протоколи та приписи.

«Люди втомилися та розслабилися, але бізнес, який заробляє, має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання заходів безпеки й тим самим наражає клієнтів на небезпеку зараження», – зазначив глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, – навіть якщо в Україні буде понад 60 активних хворих на Covid-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть.