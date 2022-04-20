Харківщина: колаборанти облаштували склад з технікою на $200 млн (відео)

Співробітники СБУ вилучили зі схрону всю техніку та передали її українським військовим

Поплічники російських окупантів у Харківській області облаштували законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки, але його викрили українські силовики. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За попередніми даними, наявні у сховку деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки. Також у схроні окупантів виявили 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».

Все це обладнання співробітники уже передали на потреби ЗСУ. За попередніми оцінками, вилучені техніка, деталі та боєприпаси коштують $200 млн.

Також слідчі вже встановили, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Нагадаємо, раніше на Луганщині правоохоронці вилучили велику кількість боєприпасів.

Вилучену зброю спрямували на дослідження.