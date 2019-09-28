У Харкові чоловік віддав шахраю більше $ 48 тисяч доларів США



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У харків’янина виманили понад $ 48 тисяч за схемою «ваш син потрапив у ДТП»

Поліція розшукує шахраїв, які виманили у 46-річного харків’янина $ 48 230 за схемою «ваш син потрапив у ДТП».

«Слідчим Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна», – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як розповів правоохоронцям потерпілий, близько 23:00 йому на мобільний подзвонили невідомі. Вони сказали, що його син потрапив у ДТП, перебуває в лікарні і що для вирішення питання потрібні значні кошти.

Через деякий час до чоловіка додому приїхав невідомий і забрав гроші. Пізніше заявник з дружиною поїхали в лікарню, але сина там не знайшли. Тоді вони зателефонували йому на мобільний. З’ясувалося, що останній удома, з ним усе добре.

Нагадаємо, 31 серпня, група шахраїв у складі чотирьох осіб, представляючись довіреними особами президента України, вимагали від колишнього співробітника ДП «Укрспецекспорт» передати їм 570 тис. доларів США за вирішення питання про призначення цієї особи на керівну посаду до державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, в Києві чотири жінки та чоловік видурили у 82-річної жительки Дарницького району п’ять тисяч гривень.