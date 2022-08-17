Генштаб повідомив, скільки рашистів ЗСУ ліквідували за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх таків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 44100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1886 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4162 (+10) од,

артилерійських систем – 993 (+4) од,

РСЗВ – 263 (+0) од,

засоби ППО – 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),

крилаті ракети – 190 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) од,

спеціальна техніка – 93 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України.