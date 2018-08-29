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    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)

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    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Фото: Буква

    З Херсона Тимошенко планувала їхати до Миколаєва, де презентує «Новий аграрний курс України»

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 28 серпня побувала у Херсоні, де на вулицях міста напередодні її візиту з’явилися листівки, плакати та банерами, що натякають на «дружбу» Тимошенко з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Про це пише місцеве видання Bukva.

    На плакатах та листівках, розвішених до приїзду Тимошенко, зображений Путін, на голові у якого - фірмова коса Тимошенко. Також присутній напис: «Юля Путіна. Я заберу у вас майбутнє».

    Плакати були розміщені, зокрема, на Миколаївському шосе, на вул. Перекопській, на пр. Ушакова.

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    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)
    Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)

    Як пише times.com.ua з посиланням на джерело в партії «Батьківщина», з Херсона Тимошенко планувала їхати до Миколаєва, переночувати в готелі «Корал» і 29 серпня приступити до агітації за «новий аграрний курс України».

    Зазначається, що о 10 ранку Тимошенко відвідає підприємство Fanchi Романа Стефанчишена, розташованого в Новоодеському районі Миколаївської області.

    О 13:00 в кіноконцертному залі «Юність» запланована презентація її «Нового аграрного курсу України». Також Тимошенко планує дати прес-конференцію в місцевому офісі «Батьківщини». О 17:00 в цьому ж офісі планується зустріч лідерки партії з партактивом.

    Як пише видання, відомо, що під час візиту Тимошенко в Миколаїв плануються провокації від радикально налаштованих активістів «за її проросійську позицію і відсутність критики в сторону РФ і Путіна останнім часом».

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