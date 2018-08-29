Херсон зустрів Тимошенко плакатами «Юля Путіна» (фото)



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Фото: Буква

З Херсона Тимошенко планувала їхати до Миколаєва, де презентує «Новий аграрний курс України»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 28 серпня побувала у Херсоні, де на вулицях міста напередодні її візиту з’явилися листівки, плакати та банерами, що натякають на «дружбу» Тимошенко з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише місцеве видання Bukva.

На плакатах та листівках, розвішених до приїзду Тимошенко, зображений Путін, на голові у якого - фірмова коса Тимошенко. Також присутній напис: «Юля Путіна. Я заберу у вас майбутнє».

Плакати були розміщені, зокрема, на Миколаївському шосе, на вул. Перекопській, на пр. Ушакова.

Як пише times.com.ua з посиланням на джерело в партії «Батьківщина», з Херсона Тимошенко планувала їхати до Миколаєва, переночувати в готелі «Корал» і 29 серпня приступити до агітації за «новий аграрний курс України».

Зазначається, що о 10 ранку Тимошенко відвідає підприємство Fanchi Романа Стефанчишена, розташованого в Новоодеському районі Миколаївської області.

О 13:00 в кіноконцертному залі «Юність» запланована презентація її «Нового аграрного курсу України». Також Тимошенко планує дати прес-конференцію в місцевому офісі «Батьківщини». О 17:00 в цьому ж офісі планується зустріч лідерки партії з партактивом.

Як пише видання, відомо, що під час візиту Тимошенко в Миколаїв плануються провокації від радикально налаштованих активістів «за її проросійську позицію і відсутність критики в сторону РФ і Путіна останнім часом».