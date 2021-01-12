З ким найбільше торгувала Україна в 2020 році. Підсумки від Держмитслужби

У 2020 році Україна найбільше торгувала з Китаєм і Росією

Товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у 2019 році

Китай та Росія у 2020 році увійшли до трійки найбільших торговельних партнерів України, як за експортом, так і за імпортом. Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

Зазначається, що країни, з яких найбільше імпортували до України:

Китай – $8,3 млрд, Німеччина – $5,1 млрд та Росія – $4.6 млрд.

«Експортували з України найбільше до Китаю – на $7.1 млрд, Польщі – на $3.3 млрд, Росії – $2.7 млрд», – йдеться у повідомленні.

Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому ( у 2019 році – $110,5 млрд).

За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%).

Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) – від'ємне – $5 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

зернові – на $9,4 млрд

чорні метали – на $7,7 млрд

жири та олії тваринного або рослинного походження – на $5,8 млрд

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – $8 млрд

реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої – $6,1 млрд

засоби наземного транспорту – $5,5 млрд

Як повідомлялося, імпорт струму з Білорусі може поставити під загрозу енергетичну безпеку України.