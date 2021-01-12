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    З ким найбільше торгувала Україна в 2020 році. Підсумки від Держмитслужби

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    У 2020 році Україна найбільше торгувала з Китаєм і Росією - З ким найбільше торгувала Україна в 2020 році. Підсумки від Держмитслужби
    У 2020 році Україна найбільше торгувала з Китаєм і Росією
    Фото з відкритих джерел

    Товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у 2019 році

    Китай та Росія у 2020 році увійшли до трійки найбільших торговельних партнерів України, як за експортом, так і за імпортом. Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

    Зазначається, що країни, з яких найбільше імпортували до України:

    Китай – $8,3 млрд, Німеччина – $5,1 млрд та Росія – $4.6 млрд.

    «Експортували з України найбільше до Китаю – на $7.1 млрд, Польщі – на $3.3 млрд, Росії – $2.7 млрд», – йдеться у повідомленні.

    Загалом товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому ( у 2019 році – $110,5 млрд).

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    За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%). 

    Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).

    Сальдо (різниця між експортом та імпортом) – від'ємне – $5 млрд.

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    До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

    • зернові – на $9,4 млрд
    • чорні метали – на $7,7 млрд
    • жири та олії тваринного або рослинного походження – на $5,8 млрд

    Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

    • палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – $8 млрд
    • реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої – $6,1 млрд
    • засоби наземного транспорту – $5,5 млрд

    Як повідомлялося, імпорт струму з Білорусі може поставити під загрозу енергетичну безпеку України.

    Теги: нафта Росія Німеччина експорт Китай імпорт продукти машини Україна
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