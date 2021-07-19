Хмельницький перетворився на бурхливу ріку (відео)

За традицією вулиця Зарічанська, в лічені хвилини, стала схожою на швидкий гірський струмок

Після тижня неймовірної спеки, у Хмельницький прийшли похолодання та дощ. Злива була короткочасною, проте цього вистачило для того, щоб затопити декілька вулиць міста. Відео місця подій опублікувало видання «Depo. Хмельницький».

Хмари нависли над містом ще на світанку і вже о 08:00 почалася злива.

Традиційно вулиця Зарічанська, в лічені хвилини, стала схожою на швидкий гірський струмок.

Крім цього, як повідомили «ДТП Хмельницький» в Facebook, підтопило вулицю Толстого та частину мікрорайону «Озерна».

Додамо, що Протягом доби 18 липня в Івано-Франківській області та в обласному центрі пройшли грози, місцями град, спостерігалося шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек.

Як повідомлялося, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

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