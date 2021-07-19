День перетворився на ніч. Київ накрило страшною зливою (фото)

У Києві різко погіршились погодні умови

Близько 11:30 19 липня на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива.

Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Нагадаємо, 17 липня сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах. На столичних пляжах вітром розкидало парасольки та шезлонги.

Також на столичний регіон 17 липня найшла гроза зі шквальним вітром. У суботу, 17 липня внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло дві особи та одну особу госпіталізовано.

Крім цього, станом на ранок 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях.

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні грозові дощі, вдень шквали 15-20 м/с; температура вдень 28-30°. На Київщині також грозові дощі, вдень місцями град та шквали. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура - 28-33°.