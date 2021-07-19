Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)

У переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор

Станція метро «Академмістечко» вже відкрита на вхід і вихід

Для уникнення потрапляння води на колії у переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Ліквідація наслідків негоди триває.

На станції метро «Академмістечко» наслідки негоди ліквідовано. Наразі станція працює у звичайному режимі.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі буквально плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

На деяких дорогах бурхливі потоки води зривають асфальтове покриття.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.