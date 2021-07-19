  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У переході до станції метро &laquo;Берестейська&raquo; зачинено гермозатвор - Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)
    У переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор
    Фото: Київський метрополітен

    Станція метро «Академмістечко» вже відкрита на вхід і вихід

    Для уникнення потрапляння води на колії у переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Ліквідація наслідків негоди триває.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)
    Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)
    Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)

    На станції метро «Академмістечко» наслідки негоди ліквідовано. Наразі станція працює у звичайному режимі.

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

    Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі буквально плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

    На деяких дорогах бурхливі потоки води зривають асфальтове покриття.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

    Теги: Київ метро потоп негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Станцію метро «Берестейська» герметично закрили через потоп (фото)