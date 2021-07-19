Потоп у Києві: за пів години випала тижнева норма опадів

Тривають роботи з ліквідації підтоплень у Києві

Дорожники ліквідовують підтоплення

19 липня в Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі. Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання комунальної корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств. До роботи задіяна спеціальна техніка – гідромонітори, мулососи, мотопомпи. Про це інформує пресслужба корпорації.

Техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК «Київавтодор», виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів – у кожному районі посилено очищали зливостоки.

Повідомляється, що техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро «Чернігівська», на розв’язці поблизу станції метро «Лівобережна», на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги.

Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. 5 потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

Роботи з ліквідації підтоплень тривають на:

просп. Палладіна,

вул. Стеценка,

Площі Героїв Бреста,

тунелі на вул. О. Теліги,

вул. Кирилівській,

вул. Автозаводській,

просп. Перемоги тощо.

Фахівці КК «Київавтодор» постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення проблемних місць.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги.

Подекуди бурхливі потоки води зривали асфальтове покриття.

Через підтоплення закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.