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    У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)

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    Автівки на дорогах плавають - У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)
    Автівки на дорогах плавають
    Фото: скріншот із відео

    Вулиці міста перетворилися на річки

    Потужна злива, яка розпочалася в деяких районах Києва близько 11:45, затопила вулиці міста.

    Колеса автівок повністю у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

    Кияни в соцмережах діляться відео апокаліпсису у столиці.

    На проспекті Правди по проїжджій частині несуться потоки води. Свідки кажуть, що вода зриває асфальтове покриття.

    Як повідомлялося, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

    Теги: Київ вітер негода дощ
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    У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)