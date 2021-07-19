У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)

Вулиці міста перетворилися на річки

Потужна злива, яка розпочалася в деяких районах Києва близько 11:45, затопила вулиці міста.

Колеса автівок повністю у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

Кияни в соцмережах діляться відео апокаліпсису у столиці.

На проспекті Правди по проїжджій частині несуться потоки води. Свідки кажуть, що вода зриває асфальтове покриття.

Як повідомлялося, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.