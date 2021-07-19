Столицю скували затори: де повністю перекрито рух (карта)

Затор на вул. Вишгородській через провалля на дорозі

Через підтоплення і провалля рух деякими вулицями перекрито

Після потужної зливи, яка пройшла в Києві, дороги столиці скували затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Найбільш ускладнено рух проспектом Перемоги, вулицею Олени Теліги, проспектом Правди, Кільцевою дорогою, проспектом Степана Бандери.

На деяких ділянках вулиць рух повністю перекрито, зокрема на:

вул. Олексія Терьохіна

вул. Щусєва біля станції метро «Сирець»

вул. Олени Теліги біля станції метро «Дорогожичі»

просп. Правди на ділянці між вулицями Мостицькою та Вишгородською

вул. Автозаводській

Дані Google Maps станом на 14:30

У зв’язку з наслідками негоди наразі затримується рух тролейбусів № 24,35 та автобусів №102 по пр-ту Правди на ділянці між вул. Мостицька та вул. Вишгородська в обидва напрямки з причини провалу асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста. Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс»

Затримується рух трамваїв №14, 15 по вул. Василенка - вул. Козелецька з причини скупчення води.

Також затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська - Куренівський парк з причини скупчення води.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.