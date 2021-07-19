На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)

Гроза на Прикарпатті була видовищною та красивою

У другій половині дня 18 липня на Рожнятівщині небо вкрили унікальні хмари під назвою Mammatus cloud

Протягом доби 18 липня в Івано-Франківській області та в обласному центрі пройшли грози, місцями град, спостерігалося шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. Про це інформують Versii.if.ua.

Блогерка Ірина Пістрюга виклала в мережі видовищне відео нічної грози.

Також у другій половині дня 18 липня на Рожнятівщині небо вкрили унікальні хмари під назвою Mammatus cloud. Вони є дуже рідкісним явищем.

Хмари, які мають нетипові опуклості, вважають провісниками бурі або урагану, однак вони можуть знаходитися від центру негоди на відстані декількох десятків кілометрів.

Цього разу унікальні хмари було видно у селах Петранка, Рівня, Верхній Струтинь, Сваричів, Спас, Камінь, Іванівка, Суходіл, Ілемня, Ясиновець.

Цікаво, що такі хмари вкрили небо над Варшавою наприкінці червня перед страшним торнадо, що накинувся на територію Чехії.

Читайте також: