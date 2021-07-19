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    На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)

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    Гроза на Прикарпатті була видовищною та красивою - На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)
    Гроза на Прикарпатті була видовищною та красивою
    Фото з відкритих джерел

    У другій половині дня 18 липня на Рожнятівщині небо вкрили унікальні хмари під назвою Mammatus cloud

    Протягом доби 18 липня в Івано-Франківській області та в обласному центрі пройшли грози, місцями град, спостерігалося шквалисте посилення вітру 15-20 м/сек. Про це інформують Versii.if.ua.

    Блогерка Ірина Пістрюга виклала в мережі видовищне відео нічної грози.

    Також у другій половині дня 18 липня на Рожнятівщині небо вкрили унікальні хмари під назвою Mammatus cloud. Вони є дуже рідкісним явищем.

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    На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)
    На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)
    На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)
    Фото: Михайло Кулик/Facebook

    Хмари, які мають нетипові опуклості, вважають провісниками бурі або урагану, однак вони можуть знаходитися від центру негоди на відстані декількох десятків кілометрів.

    Цього разу унікальні хмари було видно у селах Петранка, Рівня, Верхній Струтинь, Сваричів, Спас, Камінь, Іванівка, Суходіл, Ілемня, Ясиновець.

    Цікаво, що такі хмари вкрили небо над Варшавою наприкінці червня перед страшним торнадо, що накинувся на територію Чехії.

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    Теги: Івано-Франківщина негода дощ
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    На Прикарпатті вирувала гроза (фото, відео)