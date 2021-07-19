У Києві через повалені дерева і провалля на дорогах не ходить транспорт (фото)

На вул. Вишгородській утворилося провалля через сильну зливу

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху

Злива у Києві, що розпочалася сьогодні близько 11:45, наробила лиха. На багатьох вулицях шквальний вітер повалив дерева на дороги. Крім того, потужні потоки води підмивали дорожнє покриття.

Так, як повідомляє кореспондент «Главкома», на вул. Вишгородській посеред дороги утворилося провалля.

З причини провалу асфальту наразі затримується рух автобусів №72 по вул. Осиповського. На місце направлено відповідальну службу міста. Про це повідомляє «Київпастранс»

З причини падіння дерева затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Софіївській і рух трамваїв №12, 17 на Лісовій трасі.

Також через негоду затримується рух:

трамваїв №14, 15

тролейбусів № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27

автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Запроваджено оперативне положення №4 про курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі буквально плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

На деяких дорогах бурхливі потоки води зривають асфальтове покриття.

Через підтоплення закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні грозові дощі, вдень шквали 15-20 м/с; температура вдень 28-30°. На Київщині також грозові дощі, вдень місцями град та шквали. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура – 28-33°.