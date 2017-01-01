Хорошковський купує «дочку» Сбербанку в Україні

Угода щодо купівлі банку має бути повністю закрита в першому кварталі 2018 року

Український олігарх Валерій Хорошковський, який з 2013 року проживає в Монако, Франція, завершує операцію з придбання бізнесу російського Сбербанку в Україні, пише видання «Вести». Про це повідомили два джерела - банкір і чиновник, близький до НБУ. Угода повинна бути повністю закрита в першому кварталі 2018 року. У вересні 2017



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Валерій Хорошковський

Угода щодо купівлі банку має бути повністю закрита в першому кварталі 2018 року

Український олігарх Валерій Хорошковський, який з 2013 року проживає в Монако, Франція, завершує операцію з придбання бізнесу російського Сбербанку в Україні, пише видання «Вести». Про це повідомили два джерела - банкір і чиновник, близький до НБУ.

Угода повинна бути повністю закрита в першому кварталі 2018 року. У вересні 2017 року заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що на покупку російського Сбербанку в Україні з'явився новий претендент-нерезидент, не уточнивши ніяких даних про покупця.

«Це нерезидент України. Повноцінний пакет ще не поданий, є лист про наміри. Ми зустрічалися з ним, він озвучив моменти, які нас турбують - зобов'язання Сбербанку перед материнським банком», - сказала Рожкова.

За словами співрозмовника видання, Валерій Хорошковський вступив в переговори влітку 2017 року, після того, як регулятор 28 липня офіційно прийняв рішення відмовити в узгодженні придбання істотної частки Саїду Гуцерієву і Григорію Гусельникову в ПАТ «Сбербанк», а Максиму Мікітасю і Павлу Фуксу - в ПАТ «Промінвестбанк».

З огляду на репутаційні ризики передбачається, що покупець змінить назву фінустанови. Щоб повністю піти від асоціацій зі «Сбербанком Росії», буде змінений також головний офіс, який зараз знаходиться на вулиці Володимирській біля Золотих воріт, і буде перенесений на Печерськ. Для цих цілей буде викуплено будівлю Національної академії аграрних наук на вул. Омеляновича-Павленка, 9 (колишня Суворова). Переговори про покупку структурами Хорошковського цього триповерхового особняка – однієї з найбільш знакових будівель в Києві, також знаходиться на завершальній стадії (за іншими даними - вже завершені).

Нагадаємо, російський Сбербанк заявив про вихід з українського бізнесу, представленого львівським VS Банком і Сбербанком в Україні на початку поточного року.

Домовленість про продаж VS Банку була досягнута кілька місяців тому. 27 березня Сбербанк оголосив про продаж 100% акцій української «дочки» консорціуму інвесторів, куди увійдуть Norvik Banka (належить бізнесменові Григорію Гусельникову) і сину власника нафтової компанії «Русснефть» Михайла Гуцерієва Саїду.

Пізніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що латвійський Norvik Banka був виключений як структурна одиниця з угоди щодо купівлі українського Сбербанку. 28 липня комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ відмовив в узгодженні цієї угоди.

Валерій Хорошковський - екс-перший віце-прем'єр України, колишній власник медіа-холдингу Інтер.