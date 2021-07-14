Путін-художник. Карикатурист влучно висміяв хворобливі ідеї диктатора

Сергій Йолкін розмістив в Instagram дотепну роботу про Путіна

Глава Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Карикатурист Сергій Йолкін оперативно відреагував на цю подію, розмістивши в Instagram влучну роботу.

Він переконаний, що в президенті Росії прекрасно уживаються історик та художник.

Нагадаємо, що Путін ніяк не може позбутися ідеї триєдності Росії, Білорусі та України, хоча остання наполегливо вислизає з рук і це дуже дратує диктатора, який хоче перетворити українські території на свою колонію. Ідея повтору Радянського Союзу ніяк не вивітрюється з хворобливої уяви країни-агресорки. Вона малює все нові і нові проєкти, які не вкладаються у здорові голови та щоразу дивують цивілізований світ.

Додамо, що після посилення санкцій ЄС проти Мінська різко виріс потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви. Цю ситуацію дотепно обіграв художник.

Також під час щорічної прямої лінії президента Росії Володимира Путіна з росіянами його запитали, чому банани з Еквадору в його країні дорожчі, ніж морква. Відповідь глави Росії висміяв Сергій Йолкін.

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