  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Путін-художник. Карикатурист влучно висміяв хворобливі ідеї диктатора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін хворіє ідеєю триєдності - Путін-художник. Карикатурист влучно висміяв хворобливі ідеї диктатора
    Путін хворіє ідеєю триєдності
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Йолкін розмістив в Instagram дотепну роботу про Путіна

    Глава Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Карикатурист Сергій Йолкін оперативно відреагував на цю подію, розмістивши в Instagram влучну роботу.

    Він переконаний, що в президенті Росії прекрасно уживаються історик та художник.

    Нагадаємо, що Путін ніяк не може позбутися ідеї триєдності Росії, Білорусі та України, хоча остання наполегливо вислизає з рук і це дуже дратує диктатора, який хоче перетворити українські території на свою колонію. Ідея повтору Радянського Союзу ніяк не вивітрюється з хворобливої уяви країни-агресорки. Вона малює все нові і нові проєкти, які не вкладаються у здорові голови та щоразу дивують цивілізований світ.

    Додамо, що після посилення санкцій ЄС проти Мінська різко виріс потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви. Цю ситуацію дотепно обіграв художник.

    Також під час щорічної прямої лінії президента Росії Володимира Путіна з росіянами його запитали, чому банани з Еквадору в його країні дорожчі, ніж морква. Відповідь глави Росії висміяв Сергій Йолкін.

    Читайте також:

    Теги: Росія путінський режим Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін-художник. Карикатурист влучно висміяв хворобливі ідеї диктатора