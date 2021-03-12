Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II (фото)

Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II

Свіжий номер проілюстрований зображенням, як королева Єлизавети II душить ногою герцогиню Сассекську

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив скандальну карикатуру після інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, які розповіли про расизм в королівській родині.

Обкладинка видання опублікована в Twitter.

Свіжий номер проілюстрований зображенням, як королева Єлизавети II душить ногою герцогиню Сассекську.

«Чому Меган втекла з Букінгемського палацу?» – говорить заголовок журналу.

«Тому що я не могла дихати», – відповідає намальована фігура Маркл.

Обкладинка Charlie Hebdo явно відсилає до загибелі в США чорношкірого Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 го. Останніми його словами були «Я не можу дихати» – так як поліцейський використовував небезпечний задушливий прийом, придавивши шию чоловіка коліном.

Після цього по всій країні, а також в ряді інших держав почалися акції за права темношкірих під гаслом Black Lives Matter ( «Життя чорних важливі»).

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

Королева Великої Британії Єлизавета II планує найближчим часом зателефонувати онукові принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл, щоб обговорити висловлені ними в скандальному інтерв'ю звинувачення на адресу Букінгемського палацу.

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