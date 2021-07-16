Карикатурист поцілив «у яблучко» роботою про Путіна та його статтю (фото)

Йолкін підколов диктатора та його прибічників, наголосивши карикатурою, що написання таких серйозних статей є важливим доповненням до стандартного набору справжнього чоловіка

Завдяки президенту Росії список цілей справжнього чоловіка поповнився

У Росії та Україні обговорюють статтю Володимира Путіна про відносини двох країн. Карикатурист Сергій Йолкін іронічно обіграв ситуацію, показавши, що завдяки президенту Росії список цілей «справжнього чоловіка» поповнився. Остання карикатура, яку опублікував DW, яскраве тому свідчення.

Політики та дипломати обговорюють чи-то стратегічні плани, чи-то хворобливі марення Путіна, який вважає, що мало не весь пострадянський простір – це його територія, де можна почуватися богом та робити абсолютно все, що заманеться.

Йолкін підколов диктатора та його прибічників, наголосивши карикатурою, що написання таких серйозних статей є важливим доповненням до стандартного набору справжнього чоловіка: посадити дерево, побудувати дім, виростити сина. А як щодо написати статтю про геополітику?

Стаття президента Росії Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян та українців» і досі в епіцентрі жвавих дискусій як в Росії, так і в Україні. У статті, що на сайті Кремля презентована російською та українською мовами, Путін переконує, що два народи єдині, а їхній дружбі історично намагається завадити Захід.

Російський диктатор говорить про історію Давньої Русі та твердить, що «назва «Україна» тоді використовувалася частіше у значенні «окраїни».

Додамо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, що статтю російського президента Володимира Путіна включили в якості однієї з обов’язкових тем на заняттях з військово-політичної підготовки в армії Росії. Про таке розпорядження російського міністра оборони Сергія Шойгу.

Додамо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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