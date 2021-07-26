«Ні» карикатурі на Зеленського. Художник Смаль розповів деталі скандальної історії

Художник подякував усім за солідарність та підтримку, наголосивши, що свобода слова для нього понад усе

Карикатурист Олег Смаль розповів на сторінці у Facebook про те, як відбувалася організація його виставки в київській бібліотеці ім. Лесі Українки, де організатори зняли роботу про президента України Володимира Зеленського.

«Час нині кепський для мистецьких акцій. Я навіть перестав персонально запрошувати друзів і знайомих на планові виставки в своїй галереї. Інформацію поширюю, але не телефоную і не пишу листів. Боюсь, а раптом хтось із моїх гостей потім почне чхати клятим ковідом. А я буду перейматись, що це я людину на «тусовку» силоміць затягнув», – написав художник.

Смаль додав, що першим дзвіночком була зміна назви і афіші виставки без погодження з автором.

За словами автора, первинно вона мала називатись «Неначе люди…». Стала «Олег Смаль – сміхотворець і не тільки».

«Розвішуємо роботи. Через тиждень відкриття. Приходжу. Оглядаю експозицію Упс! Одна робота відсутня. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко і навіть Путін, Лукашенко і Байден на місці, а Зеленський зник. Поцупили? Відклеївся? Ні. Наказано зняти! Ображаюсь», – наголосив Смаль.

Смаль пояснив організаторам, що виставка втрачає сенс, та прочитав невеличку лекцію про жанр карикатури та її місце в світовій культурі, про значення сатири для збереження свободи слова і функціонування демократичних інститутів.

«Згадую про трагедію «Шарлі Ебдо». Не забуваю похизуватись успіхами на світовій арені – своїми та своїх колег. Сподіваюсь, що моя інформація спонукає тихенько почепити картинку з Зеленським на його законне експозиційне місце. Дарма сподіваюсь… Прощаємось. Я нагадую, що злопам’ятний, коли доходить до захисту свободи слова. Через пару днів публікую на ФБ звіт про своє ганебне відкриття виставки…Мережа і українські медіа в компанії з ВВС стають дибки…», – розповів про продовження історії виставки.

Карикатурист подякував усім за солідарність та підтримку. Він додав, що вже запущена версія про те, що скандал спровокований свідомо, а саме для піару.

«Уявляєте, короткої липневої ночі я перегризаю дроти, щоб відімкнути бібліотечну сигналізацію, тягну драбину, підступно зриваю карикатуру на гаранта конституції. Ніхто не помічає такої наруги над президентом, хоча я, звісно, залишаю на місці злочину обгортки від шоколадних цукерок. І лише на відкритті виставки я по-ієзуїтськи починаю вимагати суду інквізиції. Масонський фейсбук робить з моєї замітки геометричну прогресію посилань. А ВВС додає мені ореол жертовного борця за свободу слова. Цікава версія. Але позаяк я давно не співпрацюю з українською пресою, то мої карикатури не приносять мені жодних доходів, і є лише моїм поглядом на навколишній світ, а не медіапродуктом, виготовленим на замовлення якоїсь редакції чи політсили», – резюмував Смаль.

Раніше карикатурист Олег Смаль розповів про кричущий випадок, коли організатори виставки зняли роботу про Зеленського.

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