Карикатурист висміяв страх Путіна перед Навальним (фото)

Сергій Навальний зобразив главу Росії, який прямує до «Комори реквізитів до виборів»

Російський політик Григорій Явлінський, виступаючи в ефірі «Дождя», закликав прихильників російського опозиціонера Олексія Навального не голосувати за «Яблуко». Карикатурист Сергій Йолкін гостро відреагував на фобії режиму Путіна, який дуже боїться Навального. Карикатури художник розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Йолкін зобразив главу Росії, який прямує до «Комори реквізитів до виборів», де в дверях комори натикається на російського політика Явлінського

Варто процитувати слова Григорія Явлінського, який зазначив: «Ми не будемо проводити політику Навального. Ми не запрошуємо його прихильників в наші списки. Ті, хто хоче голосувати за Навального, – за нас голосувати не треба. Ми не хочемо вас обманювати – ми ніколи не будемо проводити його політику».

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

Додамо, що під час щорічної прямої лінії президента Росії Володимира Путіна з росіянами його запитали, чому банани з Еквадору в його країні дорожчі, ніж морква. Відповідь глави Росії висміяв відомий художник.

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