«Всюди вороги». Карикатурист висміяв страхи Путіна (фото)

Дотепна карикатура показує, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги

Карикатурист Сергій Йолкін влучно відреагував на поведінку Путіна, розмістивши на своїй сторінці в Іnstagram дотепну карикатуру, яка показує, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Варто сказати, що традиційно Кремлю всюди ввижається «рука Вашингтона». Путін часто-густо усе зводить до обвинувачень на адресу Заходу та США, говорячи що не дозволить «ставити палиці в колеса» Росії та заважати її розвитку.

Путін також вважає «комплексною провокацією» за участі Америки прохід британського есмінця «Defender» поблизу берегів окупованого Криму. У свою чергу міжнародне співтовариство ніколи не визнає окупацію півострова, води узбережжя Криму залишаються українськими. Частиною Росії вони є лише в мріях самого Путіна.

Україна і надалі стоїть поперек горла країні-агресорці. Путін неодноразово наголошує на тому, що, мовляв, Україною керують вороги, тобто США, Німеччина, Франція, хоча всім зрозуміло, що питання щодо України вирішуються лише українською державою.

Переживає Путін і щодо «початку військового освоєння української території» іноземцями. Про загрозу НАТО через вступ України до альянсу він говорить мало не щодня, наголошуючи, що це матиме негативні наслідки.

Нагадаємо, що нещодавно відбулася чергова «пряма лінія» з російським народом глави Росії Володимира Путіна. Такі діалоги відбуваються зазвичай за заздалегідь спланованим планом, із «правильними» запитаннями, які дають змогу продукувати маніпулятивні відповіді, вигідні Кремлю. Часом вони переростають у попередження та погрози. Загалом, нічого не змінюється.

Виступи Путіна витають десь далеко від реальності, а «пряма лінія» фактично перетворилася на намагання приховати внутрішні проблеми та перевести «стрілки» на інших.

Додамо, що карикатурист Сергій Йолкін гостро відреагував на фобії режиму Путіна, який дуже боїться Навального.

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