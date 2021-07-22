Організатори виставки сховали карикатуру на Зеленського. Митець обурений (фото)

В бібліотеці побоялися виставляти карикатуру на Зеленського

Художник пообіцяв, що наступна виставка буде не скоро, але в Україні точно

Карикатурист Олег Смаль на сторінці у Facebook розповів про кричущий випадок із його творчої біографії. Його карикатуру на Володимира Зеленського зняли організатори виставки в бібліотеці ім. Лесі Українки, побоявшись невідомо чого.

«Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю «хоробрим» карикатуристом, котрий безжально насміхається над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки – «кабы чего не вышло...», – не стримував обурення Смаль.

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Художник, переварюючи цей казус, пообіцяв: «Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно».

Додамо, що нещодавно художник Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.