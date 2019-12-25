Хто вкрав «Битву під Берестечком»? Творці серіалу «Слуга народу» заплатять за порушення авторських прав



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Заставка до серіалу «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту».

ТОВ «Кіностолиця» ініціювало підписання мирової угоди з відомим художником Артуром Орльоновим

Печерський районний суд Києва затвердив мирову угоду між ТОВ «Кіностолиця», ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» і головним художником студії Українського батального мистецтва Артура Орльонова у справі про захист авторських прав.

Про це у коментарі «Главкому» підтвердив сам художник.

За словами Орльонова, його авторське право було порушено шляхом незаконного використання картини «Битва під Берестечком» у заставці до всіх серій телесеріалу «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту». Додав, що автори серіалу, дізнавшись про позов, відразу видалили з Youtube весь серіал «Слуга народу 2», «два місяці його не було, і ось тільки виклали вже «виправлений» варіант».

Картина «Битва під Берестечком». Скріншот з серіалу «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту».

«ТОВ «Кіностолиця» погодилося з фактом порушенням мого авторського права і запропонували мирову угоду. При цьому ТОВ «Студія Квартал 95» повністю проігнорувало всі судові засідання, хоча вони були головними відповідачами. Чому «кварталівці» ніяк не відреагували на суд, мені абсолютно не зрозуміло. Через них два місяці ми не могли підписати мирову угоду, оскільки вони навіть не вийшли на зв'язок. У результаті прописали в мировій, що я не буду за цим фактом подавати в суди проти всіх трьох відповідачів», - пояснив художник.

Артур Орльонов додав, що «ТОВ «Кіностолиця» повинно виплатити 100 тис. грн компенсації за порушення авторських прав.

«Мирову угоду 6 грудня затвердив суд. Протягом десяти днів з моменту підписання вони мали заплатити компенсацію, але нічого виконали, порушивши умови мирової. Мої юристи якраз з цим розбираються», - наголосив художник.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, співзасновниками ТОВ «Студія Квартал 95» є брати Сергій і Борис Шефіри, Андрій Харламов і Юрій Маховський. Сергій Шефір з 21 травня 2019 року працює першим помічником президента Зеленського.

До 22 березня 2019 року співзасновником «Студії Квартал 95» також вважався комік та шоумен, а нині президент Володимир Зеленський.

ТОВ «Кіностолиця», яке входить до групи «Квартал 95», заснували Борис Шефір і Андрій Яковлев.

Ідея створення серіалу «Слуга народу» належить Володимиру Зеленському, Сергію і Борису Шефірам, Андрію Яковлеву і Олексію Кирющенко. Стрічка «Слуга Народу 2. Від любові до імпічменту» вийшла у 2017 році.

В Україні прем’єрні дві частини серіалу «Слуги народу» транслював телеканал «1+1».