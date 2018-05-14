Хто з єпископів Московської церкви в Україні підписав зверненням про автокефалію

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Фото: president.gov.ua Заступник глави АП Ростислав Павленко у Стамбулі передав патріарху Варфоломію звернення щодо церкви в Україні

Звернення до Вселенського патріархату щодо автокефалії підтримали з десяток єпископів УМП МП, - каже митрополит Софроній

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук) заявив про те, що поставив свій підпис під листом-зверненням до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Про це митрополит розповів в інтерв’ю «Главкому».

Відповідаючи на питання про те, хто ще підтримав звернення, Софроній вказав на митрополита Овруцького і Коростенського УПЦ МП Віссаріона. «Мені казали, що ще владика Віссаріон там є (серед підписантів – «Главком»). Скажу так, що до десяти єпископів з нашого боку підтримують заяву», - говорить митрополит.

Нагадаємо, у ЗМІ ще називався митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександра (Драбинка), начебто він також є одним із підписантів листа. Але в коментарі «Главкому» раніше Драбинко заявив, що на час розгляду звернення, яке було схвалене Верховною Радою, не був ознайомлений з його змістом.

19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні. За це рішення проголосувало 268 нардепів.

Днем раніше президент Петро Порошенко провів зустріч з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію І про надання українській церкві томосу про автокефалію.