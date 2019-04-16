Хуліганська справа Шарія: прокуратура оскаржить рішення суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Шарій обвинувачується у хуліганських діях

Прокурора готує апеляційну скаргу на судове рішення щодо Шарія

Прокуратура Києва оскаржуватиме рішення Шевченківського районного суду Києва суду про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування та скасування розшуку скандальновідомого блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомила прес-секретар прокурора Києва Надія Максимець.

«Прокурор заперечував проти задоволення клопотання про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, вважаючи, що досудове розслідування проведено повно та об’єктивно. Зауважимо також, що суд, приймаючи таке рішення, не надавав оцінки доказам, зібраним у ході досудового слідства. Тож на даний час прокурора готує апеляційну скаргу на вказане судове рішення і буде доводити свою позицію в апеляційній інстанції», - повідомила вона.

Як повідомляв «Главком», Шевченківський районний суд Києва скасував рішення про розшук проросійського блогера Анатолія Шарія. Відповідне рішення було ухвалено 10 квітня.

Мова йде про стару справу, в якій Шарій обвинувачується у хуліганських діях. Прокуратура обвинувачує блогера у тому, що він у 2011 році відкрив вогонь з пістолета під час конфлікту в McDonald's з відвідувачем.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її винесення.