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    Хусити готові припинити атаки в Червоному морі

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    Хусити готові припинити атаки в Червоному морі

    Припинення атак залежить від кроків Ер-Ріяду в відповідь

    Очільник Верховного революційного комітету повстанців-хуситів в Ємені Моххамед Алі аль-Хуті виступив із заявою, із якої слідує, що повстанці готові провести одностороннє припинення атак в Червоному морі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

    При цьому мораторій на атаки, за його словами, можна буде продовжити. Але для цього міжнародна коаліція сил на чолі із Ер-Ріядом має відповісти на такі кроки хуситів взаємністю. До цього атаки хуситів на танкери змусили Саудівську-Аравію припинити експорт нафти через Червоне море.

    Ер-Ріяд на фоні таких атак повстанців в Ємені намагається переконати Захід, і перш за все США, активно втрутитися в конфлікт на своєму боці. В той же час посол ООН по єменським питанням Мартін Гріффітс і далі намагається переконати сторони конфлікту припинити бої в портовому місті Ходейда, яке є головною морською артерією для постачання гуманітарної допомоги. 

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