«Хватит кормить Бандеру». Фельдшер отримав вирок за публічні заклики змінити межі України

Обвинувачений більше року переховувався від суду, після чого його арештували

Обвинувачений перебував під вартою майже місяць

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості фельдшера первинної медико-санітарної допомоги за розповсюдження публічних закликів щодо зміни меж території України і призначив йому три роки тюрми, які замінено на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 червня.

За даними досудового розслідування, 23 квітня 2018 років чоловік зайшов у соціальну мережу «ВКонтакте» і, як адміністратор групи антиукраїнської спрямованості «НОД- Западний регіон Украины», опублікував допис: «Хватит кормить Бандеру и Киев Юг и Восток – присоединяйся к России!». Цей заклик був розміщений поряд із зображенням карти України, на південно-східній частині якої міститься емблема у вигляді двоголового орла.

За висновками експерта, вказаний допис містить публічні заклики до дії, що спричинить зміну меж території та державного кордону України.

Що цікаво: обвинувальний акт стосовно фельдшера потрапив до суду на початку 2019 року. Однак обвинувачений тривалий час уникав судових засідань і переховувався. Тоді суд задовольнив клопотання прокурора і оголосив чоловіка у розшук. У травні 2021 року фельдшера було взято під варту, де він провів майже місяць.

Ухвалюючи вирок, суд звільнив з-під варти обвинуваченого і зарахував у термін відбуття покарання час його арешту.

Як повідомляв «Главком», у травні заробітчанин із Франківщини отримав вирок, бо кликав Росію врятувати Україну від «хунти і жидів».

Крім цього, у квітні Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.