  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський відреагував на перемогу збірної України над Швецією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України перемогла шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро - Зеленський відреагував на перемогу збірної України над Швецією
    Збірна України перемогла шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро
    Фото: AP Photo/Petr David Josek, Pool

    Президент України привітав національну збірну з перемогою

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Відповідний пост Зеленський написав у twitter.

    «Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!», – написав Зеленський.

    Збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу.

    Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.

    Детальніше: ЄВРО-2020. Україна - Швеція. Онлайн-трансляція історичної події. Довбик забиває!

    Читайте також:

    Теги: Швеція Збірна України Володимир Зеленський Україна Євро-2020 президент Артем Довбик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський відреагував на перемогу збірної України над Швецією