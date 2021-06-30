Зеленський відреагував на перемогу збірної України над Швецією

Збірна України перемогла шведів і вийшла до 1/4 фіналу Євро

Президент України привітав національну збірну з перемогою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Відповідний пост Зеленський написав у twitter.

«Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!», – написав Зеленський.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

Збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу.

Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.

Детальніше: ЄВРО-2020. Україна - Швеція. Онлайн-трансляція історичної події. Довбик забиває!