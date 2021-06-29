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    Порошенко у київській фан-зоні вболіває за збірну Україну з футболу (відео)

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    Порошенко прийшов вболівати за українську збірну разом зі своєю дружиною Мариною - Порошенко у київській фан-зоні вболіває за збірну Україну з футболу (відео)
    Порошенко прийшов вболівати за українську збірну разом зі своєю дружиною Мариною
    Фото: скріншот відео

    Порошенко прийшов вболівати за українську збірну разом зі своєю дружиною Мариною

    П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у київській фан-зоні підтримує збірну Україну з футболу, ка грає в плей-оф Євро-2020 зі шведами, які і подарували українцям місце в 1/8 фіналу.

    Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі Порошенка.

    Петро Порошенко прийшов вболівати за українську збірну разом зі своєю дружиною Мариною.

    На відео видно, що на плечах у колишнього президента і його дружині пов'язані прапори України. Вони сидять разом з іншими футбольними фанатами і спостерігають за грою збірної України.

    «Сповнений надій на перемогу! Я хочу сказати, що тут (у фан-зоні - ред.) фантастично неймовірна атмосфера. Така потужна молитва за нашу перемогу! Це важко уявити», - сказав Порошенко.

    Він також закликав усіх українців приходити у фан-зони і вболівати за наших футболістів.

    Зазначимо, що Порошенко, як і усі фанати, радів першому голу збірної України. Він з дружиною разом з фанатами скандували «Україна».

    Нагадаємо, команда Андрія Шевченка вперше в історії вийшла до плей-оф чемпіонату Європи, і тепер може зробити крок уперед. В 1/8 фіналу вона зустрічається зі Швецією і має всі шанси потрапити до вісімки найкращих збірних чемпіонату Європи.

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    Теги: Швеція Петро Порошенко НОВИНИ ФУТБОЛУ Європейська солідарність фанати Україна президент
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    Порошенко у київській фан-зоні вболіває за збірну Україну з футболу (відео)