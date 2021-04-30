«Хватит кормить Бандеру и Киев». На Сумщині залізничник ледь не сів до тюрми за лайки

Обвинувачений зареєстрований у російській соцмережі з 2009 року

Обвинувачений зареєстрований у російській соцмережі з 2009 року

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості

Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 квітня.

Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.

Зокрема, він поставив відмітку «Класс» під ілюстрацією, на якій зображені державні прапори Росії, України та Білорусі з написом: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем обьединиться в составе России, Белоруси и Украины по принципу Три единства! Кто согласен – лайк и репост! Наша сила – в единстве!».

Крім цього, обвинувачений поставив відмітку «Класс» на зображені політико-географічної мапи України, де частина областей (Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Автономна Республіка Крим) мали біло-синьо-червоне забарвлення у вигляді державного прапору Росії. Під зображенням мапи України був напис: « Хватит кормить Бандеру и Киев Юг и Восток – Присоединяйся к России!».

Ще лайкнув машиніст графічне зображення шестикутної зірки (зірки Давида) з написом «Валіть окупаційну владу України!» та заклик-звернення до мешканців України, Росії та Білорусі щодо протидії колективному Заходу створити єдину державу, приєднавшись до Росії.

На початку квітня 2021 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, в якій узгодили міру покарання. Суд погодився її затвердити.

Як повідомляв «Главком», Приморський районний суд Одеси визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики (ч. 1 ст. 110 КК України) і призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна.

Зокрема, обвинувачений написав у соціальній мережі «ВКонтакте» допис, в якому міститься заперечення приналежності Одеси до України та заклик до Одеси і усього Півдня України від`єднуватися. Також чоловік поширив у соцмережі заклик до проведення референдуму та возз`єднання з Росією.