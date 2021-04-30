«Хватит кормить Бандеру и Киев». На Сумщині залізничник ледь не сів до тюрми за лайки
Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості
Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 квітня.
Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.
Зокрема, він поставив відмітку «Класс» під ілюстрацією, на якій зображені державні прапори Росії, України та Білорусі з написом: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем обьединиться в составе России, Белоруси и Украины по принципу Три единства! Кто согласен – лайк и репост! Наша сила – в единстве!».
Крім цього, обвинувачений поставив відмітку «Класс» на зображені політико-географічної мапи України, де частина областей (Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Автономна Республіка Крим) мали біло-синьо-червоне забарвлення у вигляді державного прапору Росії. Під зображенням мапи України був напис: « Хватит кормить Бандеру и Киев Юг и Восток – Присоединяйся к России!».
Ще лайкнув машиніст графічне зображення шестикутної зірки (зірки Давида) з написом «Валіть окупаційну владу України!» та заклик-звернення до мешканців України, Росії та Білорусі щодо протидії колективному Заходу створити єдину державу, приєднавшись до Росії.
На початку квітня 2021 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, в якій узгодили міру покарання. Суд погодився її затвердити.
Як повідомляв «Главком», Приморський районний суд Одеси визнав винним місцевого мешканця у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публічні заклики (ч. 1 ст. 110 КК України) і призначив штраф 10,2 тис. грн без конфіскації майна.
Зокрема, обвинувачений написав у соціальній мережі «ВКонтакте» допис, в якому міститься заперечення приналежності Одеси до України та заклик до Одеси і усього Півдня України від`єднуватися. Також чоловік поширив у соцмережі заклик до проведення референдуму та возз`єднання з Росією.