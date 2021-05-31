Заробітчанин із Франківщини кликав Росію врятувати Україну від «хунти і жидів». Отримав вирок

Протягом 2015 року обвинувачений поширив у соцмережі понад100 дописів, які мають ознаки антиукраїнського характеру та спрямовані на підтримку сепаратистських настроїв.

Обвинувачений вини не визнав і заявив, що у соціальних мережах полюбляє дивитися дописи про природу

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області визнав винним місцевого мешканця у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу, а також зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу і призначив три роки позбавлення волі, які замінив на один рік шість місяців іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 травня.

За даними слідства, обвинувачений, який працює на тимчасових заробітках, протягом 2015 року на стіні свого акаунту у соціальні мережі «Вконтакте» поширив понад 100 дописів, які мають ознаки антиукраїнського характеру та спрямовані на підтримку сепаратистських настроїв у східних областях України, виправдання діяльності терористичних угрупувань.

Також він публікував дописи, направлені на підрив авторитету, іміджу та довіри до Збройних сил та інших військових формувань України, вищого керівництва держави, приниження національної честі та гідності українців. Як приклад, у вироку наведено допис від 29 вересня 2015 року: «Российская Федерация приходи, спасай нас, спасай нас от хунти и жидов!».

Крім цього, правоохоронці виявили у квартирі обвинуваченого п’ять патронів до вогнепальної нарізної зброї без жодного дозволу на зберігання.

У суді обвинувачений не визнав вини. Пояснив, що перебуває на обліку в психіатра. У 2015 році він звернувся до психіатричної лікарні, бо мав нервовий зрив після проведення працівники поліції обшуку у його квартирі.

Водночас підтвердив, що активно користувався соцмережею «Вконтакте», виставляв власні фотознімки та дописи. Додав, що у соціальних мережах полюбляє дивитися дописи про природу.

Що стосується поширених закликів, то обвинувачений категорично спростовував свою причетність. Зазначив, що йому невідомі «зломили» сторінку, після чого почали з’являтися спами на політичну тему.

Під час допитів матір та рідна сестра обвинуваченого повідомили, що він з дитинства хворіє на психічні захворювання, не сприймає світ і життя реально. Однак проведена судово-психіатрична експертиза засвідчила протилежне: обвинувачений психічними розладами не страждає. У період часу, що стосується інкримінованих йому кримінальних правопорушень, чоловік був здатний повністю усвідомлювати свої дії та ними керувати. Тому свідчення обвинуваченого суд розцінив як позицію захисту та спосіб уникнути кримінальної відповідальності.

Окремо суд виставив рахунок обвинуваченому за залучення експертів – 22,7 тис. грн. Ці кошти буде спрямовано на користь держави.

Як повідомляв «Главком», у квітні Конотопський міськрайонний суд Сумської області визнав винним машиніста електровоза локомотивного депо Конотоп за посягання на територіальну цілісність України і повалення конституційного ладу і призначив три роки тюрми, які замінено на один рік іспитового терміну. Протягом жовтня-листопада 2020 року залізничник сидів у соціальній мережі «Одноклассники», в якій зареєстрований з 2009 року, та лайкав публікації проросійського характеру, які з’являлися у нього на сторінці.