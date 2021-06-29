Матч «Швеція-Україна», законопроєкт про національний спротив та комунальний вибух. Головне за 29 червня

Збірна України останньою з учасників 1/8 фіналу доводитиме свої претензії на місце в чвертьфіналі

Збірна України останньою з учасників 1/8 фіналу доводитиме свої претензії на місце в чвертьфіналі

«Главком» підготував чотири головні новини за 29 червня

Команда Андрія Шевченка у Глазго зіграє перший в історії матч плей-оф чемпіонату Європи.

Споживачі заплатять рекордні суми за тепло у новому сезоні.

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив.

Народні депутати України 1 липня проведуть позачергове пленарне засідання, на якому планують розглянути низку дуже важливих питань.

Швеція – Україна на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу

Збірна України останньою з учасників 1/8 фіналу доводитиме свої претензії на місце в чвертьфіналі. 29 червня у Глазго команда Андрія Шевченка зіграє зі Швецією. Нам відводять роль аутсайдерів. І не тільки в грі плей-оф, а на турнірі взагалі. До розрахунку шансів британці навіть залучили суперсучасний комп'ютер. Він вирахував, що українці залишать турнір вже у найближчий вівторок. Не вказується, щоправда, за якими критеріями проводився аналіз. Якщо за рейтингом, то так, шведи на 18 місці в табелі про ранги ФІФА, Україна – 24-а. Втім, футбол, це не шахи, де комп'ютер знає всі ходи. Тут, як кажуть боксери, думати треба.

Комунальний вибух. До чого готуватися українцям у новому опалювальному сезоні?

Тарифи на теплі послуги до осені будуть перераховані – для різних підприємств експерти прогнозують зростання в межах 30-80%, в залежності від того, яка ціна газу була раніше закладена в тарифи на теплі послуги для окремо взятого підприємства.

До прикладу, в деяких підприємствах ТКЕ в тарифі на тепло ціна газу лише 4 грн, а в дійсності вони його купують по 8 грн, а інколи й по 11 грн за куб.

З червня для виробників тепла НАК пропонує газ за ціною 7,42 грн за куб, але вона може зрости, адже в умовах договору «Нафтогаз» передбачив право індексувати тарифи відповідно до цін на європейському ринку. А про обіцяний значно дешевший газ власного видобутку «Нафтогаз» вже й не згадує.

Разумков скликав нардепів на позачергове засідання: що розглянуть 1 липня

Народні депутати України 1 липня проведуть позачергове пленарне засідання, на якому планують розглянути низку питань. Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

відомо, що Разумков підписав розпорядження № 169 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання» на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Рада зробила перший крок до створення в Україні територіальної оборони

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5557 президента Володимира Зеленського про національний спротив, який передбачає створення в Україні територіальної оборони. За документ проголосували 29 червня 318 нардепів.

Документ пропонує сформувати в Україні національний спротив і сприяти максимально широкому залученню українців до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності держави.

У законі прописані завдання територіальної оборони, руху опору і особливості підготовки громадян України до національного опору.

Документ визначає принципи фінансування та матеріального забезпечення нацспротиву та соціального захисту військовослужбовців та добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України та осіб, які виконують завдання спротиву.

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