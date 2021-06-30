Туреччина планує направити в Україну військових інструкторів

У програмі візиту турецької військової делегації в Україну було відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ

Раніше з Туреччиною була досягнута домовленість про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ

Туреччина запропонувала направити в Україну військових інструкторів для підготовки кадрів у Збройних силах України. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

«Під час спільного брифінгу військовий аташе при посольстві Турецької Республіки полковник Дженгіз Чевік висловив зацікавленість у залученні турецьких інструкторів до підготовки особового складу Збройних сил України», - сказано у повідомленні.

Таку заяву він зробив за підсумками візиту делегації Сухопутних військ Збройних сил Туреччини.

У Генштабі нагадали, що раніше з Туреччиною була досягнута домовленість про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ.

У програмі візиту турецької військової делегації в Україну було відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ для ознайомлення з ходом підготовки рядового, сержантського і офіцерського складу.

До слова, Сполучені Штати можуть збільшити свою військову присутність на території України, якщо у цьому буде потреба з української сторони.

Крім того Квін повідомила, що Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні. За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

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