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    Туреччина планує направити в Україну військових інструкторів

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    У програмі візиту турецької військової делегації в Україну було відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ - Туреччина планує направити в Україну військових інструкторів
    У програмі візиту турецької військової делегації в Україну було відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ
    Фото: Служба зв'язків з громадськістю Командування Сухопутні війська ЗС України

    Раніше з Туреччиною була досягнута домовленість про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ

    Туреччина запропонувала направити в Україну військових інструкторів для підготовки кадрів у Збройних силах України. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

    «Під час спільного брифінгу військовий аташе при посольстві Турецької Республіки полковник Дженгіз Чевік висловив зацікавленість у залученні турецьких інструкторів до підготовки особового складу Збройних сил України», - сказано у повідомленні.

    Таку заяву він зробив за підсумками візиту делегації Сухопутних військ Збройних сил Туреччини.

    У Генштабі нагадали, що раніше з Туреччиною була досягнута домовленість про проведення спільних українсько-турецьких навчань на базі тренувальних центрів ЗСУ.

    У програмі візиту турецької військової делегації в Україну було відвідування навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ для ознайомлення з ходом підготовки рядового, сержантського і офіцерського складу.

    До слова, Сполучені Штати можуть збільшити свою військову присутність на території України, якщо у цьому буде потреба з української сторони.

    Крім того Квін повідомила, що Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні. За її словами, Україна в 2021 році зробила значний прогрес у здійсненні реформ. А Збройні сили стали більш боєздатними і професійними. Вона також відзначила підготовку українських військових іноземними інструкторами в Яворові, але це «лише частина допомоги у сфері безпеки на $2 млрд, які США надали з 2014 року».

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    Теги: Туреччина ЗСУ Україна
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    Туреччина планує направити в Україну військових інструкторів