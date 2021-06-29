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    ООН може призупинити всі миротворчі місії у світі

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    ООН може призупинити всі миротворчі операції - ООН може призупинити всі миротворчі місії у світі
    ООН може призупинити всі миротворчі операції

    Операції можуть припинитися, якщо Генасамблея ООН не зможе узгодити новий бюджет до 30 червня

    Миротворчі місії ООН по всьому світу готуються до можливої зупинки роботи в четвер, 1 липня. Операції можуть припинитися, якщо Генасамблея ООН не зможе узгодити новий бюджет у розмірі 6 млрд доларів на рік до 30 червня. Про це повідомляє Reuters.

    Деякі дипломати звинуватили в затримці в досягненні угоди зміни в процедурі переговорів, проблеми з логістикою і жорсткі переговори між Китаєм і західними країнами.

    Керівник відділу стратегії управління, політики і дотримання вимог ООН Кетрін Поллард заявила, що 12 миротворчим місіям Всесвітньої організації, більшість з яких знаходяться в Африці і на Близькому Сході, було рекомендовано почати розробку планів дій на випадок, якщо новий бюджет не буде прийнятий вчасно.

    «Водночас ми як і раніше сподіваємося і впевнені, що держави-члени завершать свої переговори»,- заявила вона.

    При цьому Поллард додала, що якщо 30 червня буде пропущений крайній термін, то Генеральний секретар Антоніу Гутерріш зможе витратити гроші тільки на охорону активів ООН і забезпечення захисту персоналу і миротворців.

    Глава миротворчих сил ООН Жан-П'єр Лакруа заявив, що місії будуть сильно обмежені і не зможуть здійснювати такі заходи, як захист цивільного населення, допомога в боротьбі з Covid-19 і підтримка політичних зусиль і посередництва.

    П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН.

    Теги: бюджет ООН Україна
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    ООН може призупинити всі миротворчі місії у світі