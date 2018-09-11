І дощ, і сонце: синоптики зробили прогноз на 11 вересня



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Погода буде прохолодною, проте із західних і східних регіонів відступлять дощі

Сьогодні майже по всій території України дощитиме, сухо буде лише на заході країни.

За даними Укргідрометцентру, 11 вересня у західних регіонах — +22...+24, на Закарпатті — до 26 градусів тепла. Дутиме північно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду.

В центрі країни дощитиме. На Полтавщині та Дніпропетровщині повітря прогріється до +25, в решті областей — 20-23 за Цельсієм. На півночі — ймовірні короткочасні дощі. Стовпчик термометра на Київщині та Житомирщині підніметься до +21...+23, у Чернігівській та Сумській областях — до 25-26 градусів з позначкою +.

На Харківщині та Донеччині також пройдуть опади, щоправда, незначні. А на Луганщині буде сухо. Температура повітря на сході 11 вересня становитиме +24...+26.

Жителям півдня синоптики радять не забувати парасольки удома — сьогодні в регіоні будуть дощі та грози. Повітря прогріється до +21...+24, в Криму — до 26 за Цельсієм.

У Києві 11 вересня дощитиме, очікується близько +22 градусів.