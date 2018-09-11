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    І дощ, і сонце: синоптики зробили прогноз на 11 вересня

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    І дощ, і сонце: синоптики зробили прогноз на 11 вересня

    Погода буде прохолодною, проте із західних і східних регіонів відступлять дощі

    Сьогодні майже по всій території України дощитиме, сухо буде лише на заході країни.

    За даними Укргідрометцентру, 11 вересня у західних регіонах — +22...+24, на Закарпатті — до 26 градусів тепла. Дутиме північно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду.

    В центрі країни дощитиме. На Полтавщині та Дніпропетровщині  повітря прогріється до +25, в решті областей — 20-23 за Цельсієм. На півночі — ймовірні короткочасні дощі. Стовпчик термометра на Київщині та Житомирщині підніметься до +21...+23, у Чернігівській та Сумській областях — до 25-26 градусів з позначкою +.

    На Харківщині та Донеччині також пройдуть опади, щоправда, незначні. А на Луганщині буде сухо. Температура повітря на сході 11 вересня становитиме +24...+26.

    Жителям півдня синоптики радять не забувати парасольки удома — сьогодні в регіоні будуть дощі та грози. Повітря прогріється до +21...+24, в Криму — до 26 за Цельсієм.

    У Києві 11 вересня дощитиме, очікується близько +22 градусів.

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