Ідеолог Brexit уже не проти проведення другого референдуму

Тереза Мей заявила, що гарантує найкращу угоду із ЄС

Колишній очільник Партії незалежності Сполученого Королівства і один із ідеологів виходу країни із ЄС Нейл Фарадж заявив в четвер, 11 січня, про те, що починає позитивно дивитися на можливість проведення другого референдуму щодо питання Brexit. Таким чином, на його думку, можна буде поставити крапку в дискусії щодо такого кроку. Про це повідомляє



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Тереза Мей заявила, що гарантує найкращу угоду із ЄС

Колишній очільник Партії незалежності Сполученого Королівства і один із ідеологів виходу країни із ЄС Нейл Фарадж заявив в четвер, 11 січня, про те, що починає позитивно дивитися на можливість проведення другого референдуму щодо питання Brexit. Таким чином, на його думку, можна буде поставити крапку в дискусії щодо такого кроку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На думку Фараджа, новий референдум таким чином допоможе зняти щонайменше на покоління питання відносин Великої Британії із ЄС. При цьому він заявляє, що у випадку проведення всенародного волевиявлення другий раз кількість тих, хто проголосує за вихід із ЄС, буде іще більшою, ніж під час референдуму у червні 2016 року.

У відповідь на це речник британського прем’єра заявив, що ніхто не буде проводити другого референдуму щодо того, чи виходити із ЄС.

Сама ж Тереза Мей заявила сьогодні, що її уряд докладає всіх зусиль для того, щоб гарантувати найкращу угоду із ЄС. Про це вона сказала у відповідь на заяву мера Лондона Садіка Хана, що країна втратить до 500 тисяч робочих місць, якщо не буде підписано відповідну угоду про формат відносин із Брюсселем.