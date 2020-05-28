На Буковині зростає кількість нових випадків Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Буковині добовий показник нових випадків зараження зростає другий день поспіль

У лікарнях області перебувають 504 пацієнти з Covid-19 чи з підозрою на коронавірус

За останню добу у Чернівецькій області виявили 57 нових випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість хворих перевищила 3200.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«Маємо 57 нових випадків інфікування. Обласний лабораторний центр дослідив 470 зразків», — заявив він.

Добовий показник нових випадків зараження росте другий день поспіль у Чернівецькій області, яка лідирує в Україні за кількістю хворих на Covid-19. Всього на Буковині зафіксовано 3201 випадок зараження, 136 пацієнтів померли.

«Пам'ятайте, що практично кожен п’ятий недужий на коронавірус буковинець не зміг назвати джерело інфікування. Заразитися можна будь-де, тому будьте обережні», — наголосив Осачук.

У лікарнях області перебувають 504 пацієнти з Covid-19 чи з підозрою на коронавірус. 46 осіб перебувають у важкому стані, з них 34 — у реанімаціях, семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

До слова, США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.