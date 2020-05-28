На Буковині зростає кількість нових випадків Covid-19
У лікарнях області перебувають 504 пацієнти з Covid-19 чи з підозрою на коронавірусЗа останню добу у Чернівецькій області виявили 57 нових випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість хворих перевищила 3200.
Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
«Маємо 57 нових випадків інфікування. Обласний лабораторний центр дослідив 470 зразків», — заявив він.
Добовий показник нових випадків зараження росте другий день поспіль у Чернівецькій області, яка лідирує в Україні за кількістю хворих на Covid-19. Всього на Буковині зафіксовано 3201 випадок зараження, 136 пацієнтів померли.
«Пам'ятайте, що практично кожен п’ятий недужий на коронавірус буковинець не зміг назвати джерело інфікування. Заразитися можна будь-де, тому будьте обережні», — наголосив Осачук.
У лікарнях області перебувають 504 пацієнти з Covid-19 чи з підозрою на коронавірус. 46 осіб перебувають у важкому стані, з них 34 — у реанімаціях, семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
До слова, США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.
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Всього22382
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Хворіють13274
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Одужали8439
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Померли669
Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.