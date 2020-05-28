У Новій Зеландії виписали з лікарень усіх пацієнтів з Covid-19



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У Новій Зеландії виписали з лікарень усіх пацієнтів з Covid-19

Всього в країні зафіксовано 21 активний випадок коронавірусу, проте ці хворі не госпіталізовані

У лікарнях Нової Зеландіі не залишилося пацієнтів з коронавірусною інфекцією Covid-19.

Про це повідомляє CNN.

«Зараз в лікарнях після виписки (останньої - ред.) особи з госпіталю Мідлмор немає жодного пацієнта з Covid-19», - сказав на пресконференції директор з питань охорони здоров'я Ешлі Блумфільд.

За його словами, всього в країні зафіксовано 21 активний випадок коронавірусу, проте ці хворі не госпіталізовані.

Крім того, в Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження.

Наразі в країні виявили 1 504 випадки інфікування коронавірусом, померла 21 особа. Одужали 1 462 особи.

Також повідомляється, що найближчим часом уряд прийме рішення про зняття ряду епідеміологічних обмежень. Перша частина обмежень була скасована 27 квітня. Тоді людям дозволили залишати свої будинки для прогулянок на свіжому повітрі, відвідувати деякі спортивні споруди і місця відпочинку. Також почав працювати в звичайному режимі ряд підприємств.

До слова, США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.