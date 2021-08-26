Ім’я нового посла США в Україні буде оголошено перед візитом Зеленського?

Уже минуло два роки, як США не мають посла в Україні

Курт Волкер схрестив пальці, аби посла США в Україні нарешті призначили

Американський дипломат Курт Волкер не знає, чому в Києві досі немає посла Сполучених Штатів. Проте вважає, що ситуація може вирішитися наступного тижня. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Я не маю цієї відповіді. Але вважаю, що це важливо. Уже минуло два роки, як США не мають посла в Україні. Я схрещу пальці. Думаю, що оголошення про номінацію посла відбудеться наступного тижня», – сказав Волкер.

Нагадаємо, як заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена перенесена з 30-го на 31 серпня. «У такому разі президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня», – зазначив Никифоров.

За повідомленням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у ході візиту президента України до Сполучених Штатів будуть обговорюватися три блоки питань – політичний, економічний і безпековий.

Очільник українського МЗС переконаний, що майбутня офіційна зустріч у Вашингтоні виведе відносини між Україною та США на новий рівень.

Крім того, 4 серпня голова ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись із радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак відвідували Вашингтон для підготовки візиту очільника Української держави Володимира Зеленського до США.