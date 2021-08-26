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    Ім’я нового посла США в Україні буде оголошено перед візитом Зеленського?

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    Уже минуло два роки, як США не мають посла в Україні - Ім’я нового посла США в Україні буде оголошено перед візитом Зеленського?

    Уже минуло два роки, як США не мають посла в Україні

    Фото з відкритих джерел

    Курт Волкер схрестив пальці, аби посла США в Україні нарешті призначили

    Американський дипломат Курт Волкер не знає, чому в Києві досі немає посла Сполучених Штатів. Проте вважає, що ситуація може вирішитися наступного тижня. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

    «Я не маю цієї відповіді. Але вважаю, що це важливо. Уже минуло два роки, як США не мають посла в Україні. Я схрещу пальці. Думаю, що оголошення про номінацію посла відбудеться наступного тижня», – сказав Волкер.

    Нагадаємо, як заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена перенесена з 30-го на 31 серпня. «У такому разі президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня», – зазначив Никифоров.

    За повідомленням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у ході візиту президента України до Сполучених Штатів будуть обговорюватися три блоки питань – політичний, економічний і безпековий.

    Очільник українського МЗС переконаний, що майбутня офіційна зустріч у Вашингтоні виведе відносини між Україною та США на новий рівень.

    Крім того, 4 серпня голова ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись із радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.

    Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак відвідували Вашингтон для підготовки візиту очільника Української держави Володимира Зеленського до США.

    Читайте також інтерв’ю: Курт Волкер: У Вашингтоні ламають голову, як зробити візит Зеленського до США успішним
    Теги: МЗС США Курт Волкер Вашингтон
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    Ім’я нового посла США в Україні буде оголошено перед візитом Зеленського?