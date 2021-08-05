Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: про що говорили
Блінкен ще раз запевнив Україну у підтримці з боку США
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зараз перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Про це стало відомо з трансляції зустрічі, яку вів Держдеп США.
Очільники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси та виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну у підтримці з боку США.
Водночас глава українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною та США на новий рівень.
Нагадаємо, у Вашингтоні 4 серпня голова ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись із радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту очільника Української держави Володимира Зеленського до США.